Lanzo B wordt Groninger kampioen en publieksfavoriet

Hij treedt hiermee in de voetsporen van zijn vader Landos af Hvarre (v. Lord-Gruson af Hvarre) die in 2012 en 2013 werd aangewezen als Kampioen van de Groninger hengsten. De jonge Groninger Lanzo B kwam in maart 2017 bij Jacqueline van Rensen op stal als opvolger van zijn vader. Hij zal binnenkort door Yvette van Boven worden uitgebracht in de sport.

Jonge aangewezen hengsten

Op de keuring zijn er twee jonge hengsten aangewezen, Boudewijn en Lothar, die voor volledige goedkeuring verder mogen voor vervolgonderzoek. Tevens werd de kleinzoon van Landos af Hvarre, de hengst Elgar van Hinke Fiona Cnossen, uitgeroepen tot premiehengst.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Veendammer