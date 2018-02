53 dressuurhengsten naar verrichtingsonderzoek, 8 naar kampioenskeuring

Twee hengsten bleven staan: cat.nr 493 (Galaxie x Bojengel) werd niet aangewezen vanwege de weinig interessante moederlijn en ook bij cat.nr 601 (Negro x Tango) was dat de reden. Bij deze laatste specifiek de ontbrekende sport in combinatie met het al veel voorhanden zijnde bloed van Negro in de fokkerij.

De kampioensring kandidaten:

310 Arlando x Uphill

Foto: Melanie Brevink-van Dijk

414 Expression x Ferro

Foto: Melanie Brevink-van Dijk

482 Franklin x Jazz

482 Franklin x Jazz

Foto: Melanie Brevink-van Dijk

