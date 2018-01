Groep 6

Cidane’s stellen in tweede bezichtiging teleur

Slechts twee hengsten kregen in groep 5 een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Een heel complete Cantos (goed model, fijn bewegen, goed springen) en een goed springende Chaman mochten een ronde verder. De drie zonen van Cidane toonden onvoldoende macht op de sprong en werden afgewezen.

Groep 5

Carrera VDL en Tangelo geven visitekaartje af

Drie zonen van Carrera VDL kregen vanmorgen de kans van de KWPN-hengstenkeuringscommissie om zich in de derde bezichtiging te presenteren. In groep 4 lag de kwaliteit hoog: vijf hengsten werden doorverwezen. De twee andere hengsten waren zonen van Tangelo van de Zuuthoeve.

Groep 4

Drie door uit groep 3

Fijn springende zonen van Action Breaker, Air Jordan en de nieuwe keurhengst Baltic VDL kregen in de derde groep een uitnodiging voor de derde bezichtiging, later vandaag.

Cat.nr 201 (Baltic VDL x Baloubet du Rouet)



Groep 3

Global Express en Nabab de Reve zorgen voor highlights

Enkele zeer goed springende hengsten uit de tweede groep kregen zojuist de kans om zich vanavond nogmaals te tonen in de derde bezichtiging. Net als in Westfalen was cat.nr 289 (Global Express uit de directe lijn van Cantate Touch) een highlight. Ook een Nabab x Ukato sprong zeer goed.

Cat.nr 289 (Global Express x Untouched)



Groep 2

Zes door uit eerste groep

Zes springhengsten uit de eerste groep kregen zojuist van de KWPN-hengstenkeuringscommissie een uitnodiging voor de derde bezichtiging die vanavond om 18.00 uur begint. Onder hen twee zonen van de zeer goed verervende Cicero Z.

Groep 1

