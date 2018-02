cat.nr 10 Arezzo VDL x Indoctro



Groep 5

Twee zonen van Glennfiddich VDL naar derde bezichtiging

Eén mooie, complete zoon van Dallas VDL en twee zonen uit de eerste jaargang van de veelbelovende Glennfiddich VDL, dat is de oogst uit groep 4. Opnieuw aan de royale kant, de kwaliteit van de tweede bezichtigingshengsten lag gisteren hoger dan vandaag.

Cat.nr 100 (Dallas VDL x Quality Time)



Groep 4

Fokproduct van Albert Zoer mag ronde verder

Het opvallendste springpaard van groep 3 mocht niet naar de derde bezichtiging. Deze Farfan M x Baldwin B was volgens de jury te weinig ontwikkeld om als hengst in aanmerking te komen. Zonen van F-One USA en Up To Date mochten wel een ronde verder. De laatste is gefokt door en in eigendom van Albert Zoer.

Groep 3

Ruim aangewezen vanuit groep 2

Terwijl de kwaliteit te wensen overliet, mogen toch maar liefst vijf hengsten vanuit de tweede groep vanmiddag hun opwachting maken in de derde bezichtiging. Onder hen twee hengsten van Egbert Schep.

Cat.nr 169 (F-One USA x Calvino Z)



Groep 2

Eerste groep levert drie hengsten op

Uit de eerste groep tweede bezichtigingshengsten mochten vanmorgen drie stuks een ronde verder. Een goed springende zoon van Cornet’s Diamond hoorde daar niet bij. De derde bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring vindt vanmiddag plaats.

Groep 1

Bron: Paardenkrant-Horses.nl