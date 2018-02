Lusitano hengst Dragao toegelaten bij Oldenburger Verband

In maart 2017 debuteerde de schimmel op Grand Prix niveau onder Severo Jurado Lopez, een Spaanse ruiter in dienst van de Deense Andreas Helgstrand. De tienjarige Lusitano wordt nu uitgebracht in de Grand Prix door de Luxemburger Sascha Schulz. Hoogtepunten voor deze combinatie ware het behalen van een derde plaats in de Grand Prix en een vierde plaats in de Freestyle bij CDI5* in Madrid.

Gestüt Petershof

Door de samenwerking tussen Grand Dressage Ducal en Gestüt Petershof is de hengst bij beide stations beschikbaar. Gestüt Petershof kwam eerder in het nieuws door het bericht dat Patrik Kittel Sezuan (v. Blue Hors Zack) zou gaan voorstellen op de hengstenshows.

Rock on Top II

De premiehengst Rock on Top II is ook goedgekeurd voor het Oldenburger stamboek. De bruine hengst wordt gereden door de Luxemburger Nicolas Wagner en wist in 2017 de kampioenschappen voor zesjarige dressuurpaarden te winnen.

Bekijk hieronder een filmpje van Dragao.

