Michel Spaas over veilingselectie: ‘Meeste eigenaren hadden driejarigen nog op wei lopen’

“Het enige minpunt is dat de foto’s en video’s niet op één locatie zijn gemaakt, maar we hebben nu wel een veilingcollectie die we voor ogen hadden. Met 26 paarden in de leeftijd van 2,5 en 3,5 en daarnaast nog zes embryo’s uit prestatiestammen, ingebracht door Flanders Foal Auction”, vertelt Michel Spaas van Stoeterij Berkenbroeck.

Bij de veilingorganisatie zijn ook Christophe Gijbels en voor het eerst Kevin Gielen betrokken en mochten de mannen bij de selecties op steun rekenen van Santiago Diaz en Patrick Vandereyt. “We hebben echt goede paarden bijeen gebracht, waarvan de helft zelfs heel goed is. Er zitten ook een paar potentiële hunters bij, die laten op de video ook een stukje draf zien. De paarden moesten goed vrijspringen, maar goede röntgenfoto’s waren ook een vereiste. Het was niet makkelijk. De meeste eigenaren laten hun driejarigen tot eind september en zelfs langer op de wei lopen en toen begonnen wij al met selecteren. Ik ben trots dat het toch gelukt is”, vertelt Spaas.

Horse Auction Belgium wordt tijdens het internationaal CSI2* concours op 13 januari op Sentower Park georganiseerd. Vanaf 20.00 uur worden nakomelingen geveild van onder andere Diamant de Semilly, Balou du Rouet, Cardento, Kannan, Arko III, Tangelo van de Zuuthoeve en Vigo d’Arsouilles.

De embryo’s die in 2018 geboren worden, stammen af van Comme il Faut, Bamako de Muze, Halifax van het Kluizebos, Vigo d’Arsouilles en zelfs Heartbreaker.

Bron Horses.nl / Horse Auction Belgium