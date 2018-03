Nijhof-hengsten Johnson en Spielberg bovenaan HorseTelex Ranking

In de dressuur zijn de aantallen paarden op internationaal niveau zeer veel kleiner dan bij de springpaarden. Er zijn zelfs méér eventingpaarden op FEI-niveau actief dan dressuurpaarden. Daardoor zijn de HorseTelex dressuurrankings niet zo betrouwbaar als bij de springhengsten waar wordt gewerkt met grotere aantallen.

Eén lijst voor jonge verervers

Door de geringe aantallen paarden kan de hengstenranking van HorseTelex in de dressuurrichting slechts één ranglijst van veelbelovende jonge verervers tonen. Op de B-ranking zijn de oudste nakomelingen 12 jaar en wordt er een minimum van tien op FEI-niveau actieve nakomelingen aangehouden. Net als op de A-ranking tellen de resultaten in de Zware Tour, Midden Tour en Lichte Tour mee, waarbij de ZT de grootste invloed heeft.

30 ‘internationals’

Van de in 2002 geboren Johnson liepen van 1 maart 2017 tot 1 maart 2018 30 paarden internationaal, waarbij Meggle’s Boston, Bon-Ami, Don John, Double Dutch en Calanta veel rankingpunten voor hun vader verzamelden. Zoveel zelfs dat Johnson ook aan een opmars bezig is op de A-lijst: hij staat daar nu 14e en is daarmee de derde KWPN’er (achter vader Jazz op 5 en Rousseau op 6). Voor de in 2004 geboren Westfaalse hengst Spielberg is uiteraard Suppenkasper de grootverdiener qua rankingpunten. Spielberg komt met elf internationals net aan het minimum van 10 nakomelingen op FEI-niveau. Bij de in 2002 geboren Vivaldi zorgt Cennin voor een flink aantal punten. Vivaldi heeft 20 op FEI-niveau actieve kinderen.

De HorseTelex B-ranking top-5 wordt gecompleteerd door Quaterback en Blue Hors Hotline.

