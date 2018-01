Opvallend is de invloed van de Hannoveraanse hengst Akzent II (Absatz x Waidmannsdank xx x Ferdinand) in de top van de HorseTelex wereldranking. Bij De Niro is Akzent II moedersvader en bij de nummers 2 en 3, volle broers Rubin-Royal en Romanov, staat hij in de derde generatie op het papier.

D, F, R en S-bloed

Verder is in de top het bloed van Donnerhall (De Niro op 1, Don Schufro op 4, Don Frederico op 11, Diamond Hit op 12, Don Romantic op 13 en Dimaggio op 17), het F-bloed van Furioso xx (via Jazz op 6, Rousseau op 8, Florestan I op 10 en Johnson op 14), het R-bloed van Rubinstein (Rubin-Royal op 2, Romanov op 3, Rotspon op 16 en OO Seven op 18), en de nafok van Sandro Hit (zelf op 5 en verder Stedinger op 7 en Sir Donnerhall op 19) goed vertegenwoordigd. De enige hengsten die niet voortkomen uit een van deze vier vaderlijnen zijn Gribaldi (v. Kostolany) op 9, Londonderry (v. Lauries Crusador xx) op 15 en Flemmingh (v. Lacapo) op 20.

Broers

De door Harli Seifert gefokte volle broers Rubin-Royal en Romanov laten met hun tweede en derde plaats zien dat prestatie genetisch verankerd is in de combinatie van Rohdiamant met de merrie Rumirell (Grundstein x Akzent II). De combinatie die overigens in totaal zes goedgekeurde hengsten opleverde. Naast Rubin-Royal en Romanov staat ook Blue Hors Rockefeller nog ter dekking.

Naast deze twee hengsten staan er nog twee broers in de top-20 van de HorseTelex wereldranking. Sandro Hit, diens nafok het afgelopen jaar internationaal aan een opmars begon en zijn halfbroer Diamond Hit (v. Don Schufro). Beide hengsten komen uit de in 2017 overleden merrie Loretta (Ramino x Welt As). Diamond Hits vader Don Schufro staat zelf op 4 op de A-ranking en heeft naast Diamond Hit (plaats 12) nog een zoon in de top-20: Don Romantic op 13.

Sandro Hit

Net zoals Don Schufro staat zijn leeftijdsgenoot Sandro Hit zelf hoog op de ranking (5e plaats) en heeft hij tegelijkertijd ook al opvolgers klaarstaan: Stedinger (op 7) en Sir Donnerhall I (op 19) op de A-ranking. Op de B-ranking is het bloed van Sandro Hit ook goed vertegenwoordigd met San Remo (Sandro Hit x Donnerhall) op 2, Sir Donnerhall I op 4, Spielberg (Sunny-Boy x Rosier) op 7 en San Amour (Sandro Hit x Plaisir d’Amour) op 12.

United

Op de B-ranking staat United (Krack C x TCN Partout) van Joop van Uytert, Team Nijhof en de gebroeders Brouwer op 1. Zowel Joop van Uytert als Team Nijhof hebben op deze B-ranking nog een paar ijzers in het vuur. Team Nijhof met Johnson op 3 en Spielberg op 7 en Joop van Uytert met Vivaldi op 5. Op de A-ranking valt Vivaldi nog net buiten de top 20 (21ste plaats).

Krack C-bloed

De afgelopen jaar overleden Krack C is goed vertegenwoordigd op de B-ranking. Naast United en Vivaldi staat ook Tuschinski in de top 12 met een 11e plaats. Het bloed van Sandro Hit komt vier keer voor, D-bloed een keer (Dancier), F-bloed twee keer (Johnson en Fidertanz), het bloed van Gribaldi een keer (Blue Hors Hotline) en het Franse Q-bloed via Quaterback een keer.

Lees volgende week woensdag in De Paardenkrant een uitgebreide analyse van de HorseTelex Rankings 2017.

Bron: HorseTelex Results