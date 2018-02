Van Norel-bloed nadrukkelijk aanwezig in aangewezen collectie

Drie zelf gefokte hengsten, nog eentje in eigendom van de familie Van Norel en in totaal zeven hengsten met Van Norel-bloed (vier keer Expression, een keer Gotcha-Utopia en twee keer Uphill als moedersvader) werden het afgelopen weekend aangewezen op de KWPN hengstenkeuring.

Bloedverversers

Dat was de afgelopen jaren wel anders. “De voorgaande jaren zagen ze de paarden van ons totaal niet staan, terwijl ik toch wel durf te stellen dat we met kwalitatief goede paarden naar de keuring gingen. Zonde vind ik, want wij bieden fris bloed waarvan het KWPN alles weet. Bloedververversers zonder dat je allerlei exotisch in de fokkerij haalt”, vertelt Van Norel senior, die hoopt het komende seizoen weer wat hoger op het lijstje te staan bij de fokkers. “De fokkers fokken toch met waar over gesproken wordt, hengsten die in de mode zijn.”

Expression

Van Norel houdt niet zo van die ontwikkeling in de fokkerij, maar is wel blij dat de onlangs op Zware Tour-niveau gedebuteerde Expression (Vivaldi x Vincent x Apollonios xx) nu eens tot het rijtje van hengsten behoort die ‘in’ zijn. Expression is hot. “Je wilt niet weten hoeveel mensen er vrijdagavond op me af zijn gekomen om me te feliciteren met hoe Expression liep en te zeggen dat ze er toch naast hadden gezeten toen ze dachten dat hij het nooit zou halen.”

De aangewezen Van Norel-hengsten

