Perigueux-zoon met 87.000 euro duurste op januari veiling Verden

Op de veiling kwamen 90 paarden onder de hamer en ze werden op een na allemaal verkocht wat een omzet van 1.654.500 euro opleverde. Het springpaard Pure Boy ging als duurste van de hand. De Franse springruiter Pascal Fatien kocht de zesjarige ruin voor 87.000 euro.

Dujardin duurste dressuurpaard

Voor 46.000 euro werd Luiz Barroso afgeslagen en was hiermee het op een na duurste springpaard. De zesjarige zoon van Licosto was nog 9.000 euro goedkoper dan het duurste dressuurpaard. De vijfjarige Don Frederic-zoon met de veelzeggende naam Dujardin verhuisde voor 55.000 euro naar een nieuwe eigenaar in Duitsland.

Driejarige hengsten

Voor het eerst werden driejarige hengsten geveild. De Fürstenball-zoon Froberger ging als duurste voor 15.000 euro. De gemiddelde prijs van de tien jonge hengsten was ruim 11.000 euro.

Klik hier voor de veilingprijzen.

Bron Hannoveraner Verband