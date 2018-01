In de halve finale van de Subli Competitie behaalden Van Vliet met de door haar partner Joop van Uytert gefokte In Style de fraaie score van 84,40 punten en eindigde daarmee als tweede. In de tussenstand van de hengstencompetitie staat de vijfjarige hengst op een gedeelde eerste plaats.

Welzijn hoog in vaandel

“De finale van de Subli Competitie in Amsterdam en de finale van de hengstencompetitie in Den Bosch zijn vrij kort na elkaar en Renate heeft het paardenwelzijn hoog in het vaandel staan”, legt Joop van Uytert uit.

Optimaal voorbereiden

“Renate wil zich graag optimaal voorbereiden op Den Bosch. In overleg met haar trainer Edward Gal is besloten om Amsterdam af te melden en voor de overwinning in de hengstencompetitie te gaan.”

Dinja van Liere en de hengst Independent Little Me (v. Uno Don Diego) hebben de vrijgekomen plek op de startlijst gevuld. Deze combinatie eindigde in de halve finale als zesde en waren daarmee eerste reserve voor de finale op Jumping Amsterdam.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl