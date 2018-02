Romanov voert HorseTelex wereldranking aan

De Niro heeft nog altijd ruimschoots de meeste internationale paarden in de dressuursport (52 rechtstreekse kinderen, 43 uit moeders van De Niro), maar gemiddeld scoren de 22 internationale directe nakomelingen en twee kleinkinderen (onder andere Glock’s Zonik) nog hoger dan de De Niro’s.

Romanov en Rubin Royal

De 22 kinderen van de Rohdiamant-zoon die internationaal lopen, hielpen de hengst aan een gemiddelde van 2.375,36. De drie hoogst geplaatste kinderen op de HorseTelex Results ranking zijn de Deens gefokte Fixdesign Ranieri (Valentina Truppa), Skovens Rafael (Lotte Skjaerbaek) en Ronaldo (Christopher Hickey).

Unieke situatie

Romanov’s volle broer Rubin Royal, vorig jaar lange tijd aan kop van de ranking, staat op de derde plaats. Het is een unieke situatie dat twee volle broers beide zo invloedrijk zijn. Ook Rubin Royal heeft 22 kinderen in de internationale sport die voor de punten zorgen. Het gemiddelde van Rubin Royal is 2.296,47. Van Rubin Royal is Rubinio B (Jennifer Hoffmann) de hoogste geplaatste op de ranking, gevolgd Dorothee Schneiders Fohlenhofs Rock’n Rose.

Zes volle broers

De door Harli Seifert gefokte volle broers Romanov en Rubin Royal laten met hun eerste en derde plaats zien dat prestatie genetisch verankerd is in de combinatie van Rohdiamant met de merrie Rumirell (Grundstein x Akzent II). De combinatie die overigens in totaal zes goedgekeurde hengsten opleverde. Naast Rubin-Royal en Romanov staat ook Blue Hors Rockefeller nog ter dekking. Twee andere volle broers verschijnen in de internationale sport: Rubin Action op Grand Prix-niveau en Rumicello in de Lichte Tour.

Voortzetting R-lijn

De twee volle broers zorgen voor voortzetting van de R-lijn van Rubinstein I, waar nog relatief weinig van over is. Voor opvolging heeft Romanov overigens ook al gezorgd, van één van zijn toppers op de ranking, Skovens Rafael, heeft alweer een talentvolle zoon geleverd die populair is bij dressuurfokkers: Springbank II VH (mv. De Niro).

De Niro

De eind 2017 overleden De Niro begon dit jaar als de nummer 1 op de dynamische IPV-ranking van Horsetelex Results. De hengst heeft de meeste internationale kinderen in de sport, 52 nakomelingen bezorgden hem 116.827 punten wat een gemiddelde van 2.309,48 opleverde. Delgado, D’Agostino FRH en Daily Pleasure 4 zijn de hoogst geplaatste kinderen.

Voor het KWPN staat Jazz op de vierde plaats met 1.820,94. Rousseau staat achtste met een gemiddelde van 1.691,48.

Bron: HorseTelex Results