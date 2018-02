Samba Hit I overleden

Samba Hit I was een afstamming van de Neustädter P-familie en was een volle broer van de beroemde merrie Poetin I. De donkerbruine hengst was in zijn jaar kampioen op de hengstenkeuring en won de 70-dagen test. Later behaalde hij tal van overwinningen in de Grand Prix dressuur met Christian Flamm.

Nakomelingen

De Duitse hengst heeft veel nakomelingen voortgebracht waarvan 9 zonen zijn goedgekeurd voor de dekdienst. Vele van de nakomelingen presteren niet onverdienstelijk in de dressuursport. Sueno II gereden door Elena Fernandez (Zwitserland) en Rumba Hit onder het zadel van Aleksandra Szulc (Polen) vallen hier het meest op.

Samba Hit I op de hengstenshow van Stoeterij Bagoniebos 2008 in België

