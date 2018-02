Samba Hit II (Sandro Hit x Brentano II) is, wegens het overlijden van zijn volle broer Samba Hit I vorige week, voor het seizoen 2018 verhuurd aan het Haupt- und Landgestüt Brandenburg in Neustadt-Dosse. “Ik las vorig weekend op Horses.nl dat Samba Hit was overleden en afgelopen maandag had ik Neustadt-Dosse aan de telefoon”, vertelt Björn van Kessel, de eigenaar van Samba Hit II.