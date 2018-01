Schockemöhle haalt Total Hope naar Duitsland

Voor het seizoen 2018 heeft Schockemöhle onder andere geïnvesteerd in Zack-bloed met de Sezuan-zoon Sezuan’s Donnerhall (mv. Sir Donnerhall I) en de door de VDL Stud gefokte Zenon (ex. Jaquette VDL, Zonik x Don Schufro). Deze hengst, nog steeds in eigendom van familie Van de Lageweg, werd in eerste instantie afgewezen op de Westfaalse keuring en bij het KWPN. Afgelopen najaar werd hij, na een goede verrichtingstest, goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Nieuwe en verdwenen hengsten

Andere nieuwe dressuurhengsten bij Schockemöhle zijn Fürst Toto (Fürstenball x Totilas), de Oldenburger reservekampioen 2017 De Angelo (Don Schufro x Stedinger) en Dante’s Jr (Dante Weltino x Sir Donnerhall I).

Een aantal hengsten die vorig jaar nieuw werden opgenomen in de collectie zijn nu verdwenen: Flinstone (v. Fidertanz), Fasino (v. Foundation), For Cruise (v. Fürstenball) van RS2 Dressage, Great Schufro (v. Grey Flanell) en de verongelukte Don De Niro (v. De Niro).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl