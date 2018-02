Secret, Jovian en Janeiro Platinum volgende week in sporttest

Het programma van de sporttest in Verden is als volgt: op donderdag 1 maart is er een training, op vrijdag 2 maart komen de hengsten twee keer in de baan (voor een training en een proef/parcours onder de eigen ruiter) en op zaterdag 3 maart worden de hengsten getest door de gastruiter. De gehele sporttest is te volgen via ClipMyHorse.tv.

Springhengsten

Naast de reeds genoemde ‘social media-hits’ in de dressuur worden ook springhengsten getest in Verden. Hier worden onder andere de Westfaalse kampioen 2016 Karajan (Kannan x Verdi), de OS-kampioen 2016 Zinedream (Zinedine x Contender) en de Holsteiner kampioen Unlimited (Uriko x Casall) getest bij de vierjarigen. Bij de vijfjarigen wordt onder andere de sporttesttopper van vorig jaar, Checkter (Cellestial x Lord Pezi), de 14-dagentesttopper Del’Arko d’Henvet (Tsunami de Hus x Quarz de Frely AA) en de OS-kampioen 2015 Diamant de Quidam (Diamant de Semilly x Quidam de Revel), die vorig jaar zakte voor zijn sporttest.

