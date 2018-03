Springpaarden kunnen op SK direct keur worden

Springpaarden hoeven bij het KWPN voortaan niet meer op de Centrale Keuring worden getoond om een (voorlopig) keurpredicaat te ontvangen en een ticket voor de Nationale Merriekeuring (NMK) in de wacht te slepen. Dat kan vanaf 2018 allemaal op de stamboekkeuring. Dat is te lezen in de laatste uitgave van In de Strengen.