Stammoeder en Grand prix-paard Dominka overleden

Op 33-jarige leeftijd overleed gisteren de Zeus-dochter Dominka. Ze werd bij Carla Euverman in Enschede geboren en onder Carolein Lankester sprong de merrie tot op het hoogste niveau. In de fokkerij heeft Dominka een stempel gedrukt. Sterrehof’s Edinus (v. Padinus) is een van haar kleinkinderen die in de springring furore maakt. Euverman meldde op Facebook dat haar fokproduct in de stallen van Lankester was gestorven.