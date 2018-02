Sterrehof’s Cayetano Z maakt debuut als dekhengst

“Het was bijzonder om te zien hoe een veertienjarige hengst voor het eerst in zijn leven dekte op het fantoom. In eerste instantie leek Cayetano niet door te hebben wat de bedoeling was, maar na het inschakelen van een Friese merrie viel het kwartje snel bij deze intelligente springcrack”, meldt Stoeterij Sterrehof.

Eigen gebruik

“In totaal hebben we honderd rietjes met diepvriessperma van hem opgeslagen, dit seizoen voor eigen gebruik.” Cayetano wordt aangepaard met de 1,60 m geklasseerde Sterrehof’s Ushi (Vigo d’Arsouilles x Goethe), de 1,40 m geklasseerde Sterrehof’s Centolina (Cento x Emilion) en Sterrehof’s Felisimo (Sterrehof’s Opium x Quick Star).

Bron: Sterrehof