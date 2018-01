Gestüt Nymphenburg opent eigen hengstenstation

Fürst Nymphenburg I (v. Florencio I) is een van de bekendste hengsten van de stoeterij en stond tot op heden ter dekking bij Landgestüt Celle. De dertienjarige vos was reservekampioen tijdens de Hannoveraanse hengstenkeuring en werd uitgebracht in de Prix St. Georges. In 2014 plaatste hij zich voor de finale van de Nürnberger Burgpokal.

Duurste veulen

Ook de andere Nymphenburg-hengsten, Nymphenburg’s First Ampere (v. Ampere), Flying Nymphenburg (v. Fürstenball) en Nymphenburg’s Finest Ampere (v. Ampere), komen ter dekking in Bad Zwischenahn. In 2016 was First Ampere de vader van het duurste veulen in Münster Handorf. Deze nakomeling wisselde van voor 95.000 euro van eigenaar. De bruine hengst werd zelf in 2017 zesde op het WK jonge dressuurpaarden in Ermelo onder Tessa Frank.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Gestüt Nymphenburg