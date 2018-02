Het is snel, sneller, snelst in de barrage van de Hengstencompetitie klasse M vanavond in Den Bosch. Zoï Snels, met Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) na de foutloze eerste omloop al verzekerd van het winnen van de competitie, doet zijn naam eer aan: met een spectaculaire rit zet de snelste tijd neer. Zo verwijst hij Heathrow (v. Der Senaat) met Bart Bles naar de tweede plaats. De tweede prijs in de competitie is echter voor de fantastisch springende Herakles (v. Catoki) met Kimberley Winsingh.