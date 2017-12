Taloubet Z richt zich op carrière als dekhengst

Zangersheide: ”2.000.000 euro aan prijzengeld, 105 starts op 5* wedstrijden, 45 wereldbekerwedstrijden, 26 internationale overwinningen, 9 kampioenschappen en medailles op Olympische Spelen, Europese kampioenschappen en wereldbekerfinales… Geen dekhengst ter wereld reisde en won meer dan Taloubet Z.”

Successen

Onder Ahlmann won de door Cees Klaver uit Schoorl gefokte Taloubet Z (v. Galoubet A) vorig jaar de bronzen team medaille op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Ook wonnen ze in 2011 de wereldbekerfinale in Leipzig.

Moederlijn

Taloubet Z werd gefokt uit de merrie Krista (v. Polydor). Deze merrie bracht onder andere naast Taloubet Z de internationale springpaarden Obadja, Ramzes, Van Carnute K, Any Dollar K en Big Star jr. KZ. Deze laatste is eveneens goedgekeurd net als Jaloubet K en Nadal Hero & D.B.. Al deze paarden komen uit de Hannover Stutenstamm 4192502.

Nakomelingen

Zelf heeft Taloubet Z de goedgekeurde zoon Take a chance on me Z (mv. Abba Z) en sprong hij samen met zijn dochter Taloubetdarco K Z (mv. Darco) op de Olympische Spelen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Zangersheide