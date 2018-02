Nijhof is teleurgesteld dat de, in zijn ogen super getalenteerde, hengst Classico TN (v. Cornet Obolensky x Burggraaf) gisteren in de tweede bezichtiging naar huis werd gestuurd door de KWPN hengstenkeuringscommissie.

Druppel

Vandaag volgde ook nog de afwijzing van cat.nr 61 (Colestus x Concorde). Dit was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen en de reden dat de twee preferente hengsten zijn afgemeld voor de huldiging.

De in Frankrijk gefokte Cornet-zoon waar het om gaat (zie video), is reeds goedgekeurd in Westfalen en Oldenburg.





Bron: Paardenrant-Horses.nl