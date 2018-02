Na de klap van een van de hengsten had Hanzon moeite met ademen en besloot zijn moeder de ambulance te bellen. “Dus die kwam met gillende sirenes aan en toen voelde ik me al een beetje bezwaard. In het ziekenhuis vertrouwden ze de ademhaling niet helemaal. Achteraf bleek er van binnen gelukkig niets kapot te zijn, geen klaplong of iets dergelijks.”

‘Ik kwam er nauwelijks op’

Omdat lopen en staan Hanzon vandaag niet veel moeite kostte, dacht hij dat rijden ook wel zou gaan. “Dat bleek een vergissing. Ik kwam er al nauwelijks op.”

Ongelukkige timing

“Ik baal er wel goed van, want dit is een ongelukkige timing. Ik zou morgen Jupiler voorstellen op de hengstenkeuring en had zaterdag mijn Grand Prix-debuut met Sir Fashion gepland. Misschien dat het morgen weer gaat, maar ik heb vandaag niks kunnen rijden en voor het zelfde geld gaat het morgen niet.”

Andere ruiter

Omdat Hanzon het zonde vindt als Jupiler niet aan de fokkers getoond kan worden in Den Bosch, heeft hij geprobeerd voor vervanging te zorgen. “We gaan morgenvroeg even kijken hoe dat gaat en dan hoop ik dat Jupiler alsnog in Den Bosch kan lopen.”

