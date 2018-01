Thirsa fan Jentsjes Pleat en Tjeerd van Diphoorn winnaars Friesian Talent Cup

Bij de merries was de strijd dit jaar spannend. De scores van de acht beste merries lagen in de halve slechts 3,5 punten uit elkaar. Uiteindelijk won Thirsa fan Jentsjes Pleat in Leeuwarden.

‘Ruwe diamant’

Jurylid Kim Jacobi zei het volgende over de Michiel-dochter: “Deze merrie viel niet echt op in de eerste selectie. Het is een ruwe diamant en Iris Vinx heeft de taak na de ruiterwissel goed afgemaakt. De merrie stapt heel zuiver. Haar draf is het hoogtepunt waarvoor ze een 9,5 kreeg. Daarin heeft ze veel houding en schwung. De galop heeft veel techniek en houding. Van haar verruimingen kregen we gewoon kippenvel, zo goed.” De 2e plaats was voor Tjalie fan Jirnsum(Norbert x Jasper) met Thea Dijkstra en 3e werd Vienna fan Fallingasate (Epke x Folkert) met Debby de Graaf.

Tjeerd van Diphoorn

Kampioen bij de hengsten en ruinen werd met 81 punten verrichtingshengst Tjeerd van Diphoorn, voorgesteld door Jacob van der Heide. “Een heel aansprekend paard, goed bewerkbaar en hij loopt mooi in balans. De stap is goed door het lichaam en de draf mooi gedragen en met veel techniek. De galop heeft veel sprong en techniek en hij liet heel goede verruimingen zien”, aldus Kim Jacobi.

2e werd hier Tygo B.T.(Alwin x Fetse) met Corina Conradi en plaats 3 ging naar Tjibbe fan Horp (Bartele x Teeuwis) met Ludo van der Weide.

De twee kampioenen:



Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KFPS