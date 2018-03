Lanciano overleden: ‘Zoveel aan hem te danken’

De familie Kraft kocht Lanciano op vierjarige leeftijd op de nakeuring van het Westfaler Verband. “Eigenlijk zou hij deelnemen aan de gewone hengstenkeuring, maar was toen geblesseerd. Iedereen was het er nadien over eens dat hij anders als kampioenshengst naar huis was gegaan.

Hoge verwachtingen

Lanciano eindigde zelf op driejarige leeftijd op de tweede plaats in de Hengstleistungsprüfung in München-Riem. In Europa bracht hij 44 goedgekeurde of erkende zonen voort, waarvan Lord Sinclair I waarschijnlijk wel de bekendste is. Deze hengst werd twee maal Bundeskampioen en was succesvol tot in de Grand Prix dressuur.

Dankbaar

De familie Kraft blijft voorlopig nog treuren om het verlies van het boegbeeld van hun hengstenstation. “We hebben zoveel aan hem te denken. We wilden hem wat teruggeven en hebben zijn laatste jaren zo fijn mogelijk voor hem gemaakt.”

Bron: Reiter Revue