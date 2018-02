Total Hope weer terug op Flyinge

Voor het seizoen 2018 had Schockemöhle de hengst naar Duitsland gehaald om sperma in te vriezen. De door Christine Arns-Krogmann gefokte Total Hope uit haar Grand Prix-paard Weihegold is inmiddels ook in Hannover en Oldenburg goedgekeurd.

Monsterscore verrichtingsexamen

Total Hope werd kampioen op de Zweedse hengstenkeuring in 2016 en werd toen door de juryleden omschreven als een dressuurpaard voor de toekomst. Naar zijn goedkeuring kreeg de hengst koliek en moest een spoedoperatie ondergaan. Hij kwam er goed doorheen en liep in oktober zijn verrichtingsexamen die hij met de monsterscore van 94,2% won.

Pernilla André Hokfelt reed de hengst vorig jaar naar de zege in de SWB Stallion trofee voor vijfjarigen.

