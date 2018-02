Total US maakt favorietenrol waar

“Dit is zoals dressuur eruit moet zien”, verzuchte Monique Peutz, lid van het jurycorps, na afloop van de proef. Met een 9.5 voor de stap en op de overige onderdelen louter negens, sloot de Totilas-zoon zijn rit af. Met veel afdruk en lichtvoetig in alle drie de gangen, waarbij hij laat zien veel talent te hebben voor het hogere werk, kon eigenlijk niemand om de combinatie heen.

Dubbel in de prijzen

Dinja van Liere had in deze rubriek met Hèrmes nog een tweede ijzer in het vuur en zette daarmee met 85 punten de tweede score van de dag neer, goed om ook in het eindklassement als tweede te eindigen. De Easy Game-nakomeling liet een sterke drafreprise zien en zag daarvoor een negen op het scorebord verschijnen.

Habanna

Habanna (v. Vivaldo) stond in de tussenstand als tweede, maar zakte in het eindklassement een plekje en werd derde. De hengst straalt veel macht uit, maar was vandaag af en toe wat gespannen, wat met name in de stap terug kwam. In de draf werd vandaag de hoogste score behaald, een 8,5, mede door zijn hele mooie verruimingen.



Bron: Paardenkrant-Horses.nl