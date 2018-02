Gal laat weten: “We geven Glock’s Total US alle tijd die hij nodig heeft om zijn draai te vinden. Na de hengstencompetitie (die de hengst in de klasse M won met Dinja van Liere) en de verhuizing naar onze stallen willen we het rustig aan doen. Een verhuizing vraagt veel van elk paard. Ik ben hem nu licht aan het trainen en we houden zijn dekverplichtingen beperkt. Het belangrijkste is het welzijn van het paard.”

Bron: Facebook / Paardenkrant – Horses.nl