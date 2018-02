Totilas-zoon Gaudi op station Wim Cazemier in Amerika

Gaudi werd in 2011 geboren bij de familie Janssen van Stal Joppe uit de elite, preferente, EPTM (drs) en prestatie merrie Annabel (v. De Niro). De hengst kwam uit de eerste jaargang van Totilas en was destijds samen met Governor een van de twee zonen van de zwarte tophengst die door gingen naar het verrichtingsonderzoek. Door een ernstige nekblessure kon de hengst niet aan het onderzoek deelnemen.

Bretton Woods, Chagall en Four Legends KS

Annabel is naast de moeder van Gaudi ook de moeder van de goedgekeurde hengsten Bretton Woods (v. Johnson) en Chagall (v. Jazz). Daarnaast is de merrie de grootmoeder van Four Legends KS (v. Wynton).

Shooting Star Farm

De Amerikaan Scot Tolman van de Shooting Star Farm was geïmponeerd door de interessante afstamming van de hengst en kocht hem aan. “Onze belangrijkste interesse in Gaudi is voor ons fokkerij programma”, aldus Tolman. “Naast zijn goede afstamming en de fantastische moederlijn zijn we vooral blij met een hengst, die vrij is van Jazz, Flemmingh en Ferro.”

Kampioen tuigpaardhengsten

Gaudi komt op het Equine Center van Wim Cazemier in Spencerville in Indiana op stal en wordt daar ter dekking aangeboden. Cazemier vertrok in 2016 naar Amerika en is vooral bekend door zijn succesvolle tuigpaarden. Dit jaar had hij samen met Emmy de Jeu de kampioen van de tuigpaarden op de hengstenkeuring, Kentucky (v. Eebert).

