Trakehner kampioen Kaiser Milton terug bij Wahler

Na een wekenlang verblijf op een kliniek is Kaiser Milton (v. Millennium) weer teruggekeerd naar Klosterhof Medingen van Burkhard Wahler. Hij kocht de door Tonny Aan de Stegge gefokte en door Jan Pieter Dalsem voorgestelde kampioen voor 320.000 euro op de Trakehner hengstenkeuring in Neumünster, maar liet kort daarna weten van zijn aankoop af te willen omdat de hengst bij aankomst in Bad Bevensen kreupel bleek.