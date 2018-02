Twee Governors erbij voor verrichtingsonderzoek

Gerard Korbeld, de eigenaar van Governor, sloeg zijn slag op de attestkeuring. Hij kreeg naast Fleau de Baian ook de door A.J.M. Bergmans-Wagemans uit Oisterwijk gefokte cat.nr 557 Kioto (Governor x Negro x Mataro) aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Deze hengst kreeg in december al een ticket voor de tweede bezichtiging, maar verscheen niet in Den Bosch vanwege een blessure.

Bordeaux van Van Uytert

Om die reden was ook cat.nr 326 Karaat US (Bordeaux x Ferro) van Joop van Uytert en Paul Schockemöhle afwezig in Den Bosch. Deze door J. van Laar uit Rhenen gefokte hengst, waarin Van Uytert zelf veel vertrouwen heeft, kreeg nu vlot een ticket voor het verrichtingsonderzoek.

Dat gold ook voor cat.nr 300 Kityikana (All at Once uit Darabel v. Westpoint) van fokker Stal 104, die niet in de kooi verscheen op de eerste bezichtiging. Daarmee heeft de WK-merrie Darabel nu twee hengsten uit dezelfde jaargang aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. In Den Bosch werd namelijk al cat.nr 322 Killimanjaro (v. Bordeaux) aangewezen.



Herkeuringscommissie geeft ticket aan Governor van Ad Valk

De Governor van Ad Valk, Kontender DSD, werd door de herkeuringscommissie ( Ad Aarts, Marijke Kool en Augusta Landsheer) aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. “Het paard heeft een aansprekend exterieur met voldoende jeugduitdrukking en staat goed in het rechthoeksmodel. Het voorbeen is iets frans. Een paard dat in stap en galop veel souplesse toont en in draf goed van de grond komt”, aldus Ad Aarts over de door S. Duinstra uit Eastermar gefokte hengst.

Drie hengsten afwezig

De drie overige dresuurhengsten die op de startlijst stonden voor de her-, attest- en nakeuring bleven afwezig.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl