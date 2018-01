Marcus Stiekema heeft komend jaar op Gestüt Appenriede in Winkelsett twee nieuwe hengsten ter dekking. Het gaat om de vorig jaar op de OS-keuring goedgekeurde Kill Bill van de Kalevallei (Kannan x Chin Chin) en de in 2016 in Westfalen goedgekeurde Come to Win AH (Cornet Obolensky x Lordanos).