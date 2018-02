Twee tuigpaardhengsten naar KWPN herkansing

Kroon Juweel werd gefokt door S. Daniels uit Wageningen en staat geregistreerd op naam van Gebr. Van Manen uit Ede. Jannes is een fokproduct van Jan Greve uit Haaksbergen en is in eigendom van L. Veerman uit Wittelte.

Herkansing

De herkansing in tuig is bedoeld voor hengsten die op de hengstenselectie ster zijn verklaard of in de tweede bezichtiging zijn afgewezen. Zij worden in tuig voorgesteld en indien daarvoor aangewezen, op het harde bekeken op exterieur. Als ze worden aangewezen voor het onderzoek, dan kunnen ze na een veterinaire check door de KWPN-veterinair aan het verrichtingsonderzoek beginnen.

Verrichtingsonderzoek

Voor de eerder al aangewezen hengsten start op deze dag het verrichtingsonderzoek. De hengsten worden door hun eigen rijder voorgesteld in tuig, waarbij de hengstenkeuringscommissie bekijkt of zij trainbaar zijn. Is dit het geval en geeft ook de veterinair groen licht, dan kunnen zij beginnen aan hun onderzoek van 50 dagen of, in het geval van de zesjarige Hubert VDM, ten minste 21 dagen.

Bron: KWPN