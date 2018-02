Joop van Uytert is er goed ziek van. Een van opvallende hengsten van de voorselectie, cat.nr 326 Karaat US (Bordeaux x Ferro x Wisconsin), heeft zich op stal geblesseerd en kon dus niet naar Den Bosch komen vandaag. “Hij heeft iets over de stalmuur gedaan. Het komt wel goed, maar hij kan nu niet lopen hier”, vertelt de hengstenhouder.