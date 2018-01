Deze hengst komt uit BWP-stam 34, die bij Van de Lageweg al bekend is van Falaise de Muze. Grootmoeder Caipiranja (v. Taran de la Pomme) sprong zelf op 1,60m niveau en dat geldt ook voor overgrootmoeder Carrera de Muze (v. Darco) en haar moeder Walnut de Muze.

72.000 euro voor Cornet-zoon

De veilingtopper was met 72.000 euro Picasso van de Zwartbleshoeve (Cornet Obolensky x Zidane). Nog een succes voor Cornet Obolenksy, die eerder vandaag in zijn thuisland al zeven hengsten doorverwezen kreeg naar de derde fase. Gemiddeld brachten de 24 verkochte hengsten in Lier 27.000 euro op.

Twee keer Iron Man van de Padenborre

Dezelfde prijs als voor de door VDL aangeschafte Emerald was er ook voor Pifte van het Houtemhof (Iron Man van de Padenborre x Cicero). De tweede goedgekeurde zoon van Iron Man van de Padenborre (v. Darco) ging ook over de 40.000 euro: 41.000 euro was er voor Phoenix VGW (mv. Contender).

Panter JVH (Le Blue Diamond van ’t Ruytershof x Toulon) werd afgeslagen voor 44.000 euro.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl