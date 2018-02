Verdi en Vingino in top HorseTelex Rankings

Dat de door familie Musterd gefokte Verdi – samen met dressuurhengst Vivaldi vanaf dit jaar de jongste preferente hengst bij het KWPN – als relatief jonge hengst al goed kan meekomen op de A (32ste plaats), B (7e plaats) en C-ranking (3e plaats) heeft er mee te maken dat hij tot op heden (alleen bij het KWPN) al bijna 1.500 nakomelingen heeft voortgebracht.

Bij elke HorseTelex Rankinggroep (A, B, C, D en E) geldt een ander aantal vereiste nakomelingen in de sport. Van een minimum van 20 nakomelingen op de E-ranking loopt dat op tot 100 nakomelingen op de A-ranking, waarmee de A-ranking uiteraard de hoogste betrouwbaarheid heeft.

169 nakomelingen internationaal

Toch gaat het echt niet alleen om de aantallen, Verdi (2002 geboren) is samen met Cicero Z van Paemel (39ste plaats, 2000 geboren) de enige 00’s-hengst in de top-40 van de A-ranking, op de B-ranking behoort hij samen met Clarimo (geboren 2003, 10e plaats) tot de jonkies in de top 10 en op de C-ranking is hij een jaartje jonger dan Cartani en Contact van de Heffinck die voor hem staan. In totaal lopen 169 Verdi’s internationaal en zijn er ook al 14 kleinkinderen die punten (die voor 50% meetellen) voor de hengst van Team Nijhof en Kees van den Oetelaar verzamelen.

Vingino

De net zoals Verdi in 2002 geboren Vingino moet het doen met flink wat minder nakomelingen. Het KWPN heeft zo’n 400 nakomelingen van Vingino geregistreerd. Daarvan komen er 45 uit in de internationale sport, waarmee hij net aan het minimum komt voor de D-ranking (40 nakomelingen). Die 45 nakomelingen van de door Heyo Albers gefokte hengst presteren bovengemiddeld en bezorgen hun vader zo de hoogste IPV op de D-ranking.

Clarimo ASK

Een andere hengst die nadrukkelijk aanwezig is op zowel de D-, C- en B-ranking is nog een jaartje jonger dan Verdi en Vingino: Clarimo ASK (Clearway x Caletto II). Deze in 2003 geboren hengst staat 10e op de B-ranking, 5e op de C-ranking en 3e op de D-ranking.

Coronas en Carambole

Willem Greves topper Carambole (Cassini I x Concerto II) knalde de HorseTelex Rankings binnen met de eerste plaats op de E-ranking in januari. 35 nakomelingen uit de eerste jaargangen van de veertienjarige hengst sprongen het afgelopen jaar internationaal en de eerste zijn op weg naar het hoogste niveau.

Carambole kwam als aanvoerder de E-ranking (nafok tot en met 9 jaar/minimaal 20 nakomelingen) binnen nu zijn oudste nakomelingen 9 zijn, maar is inmiddels ingehaald door de Westfaalse kampioenshengst Coronas (Cornet Obolensky uit Frau Antje Calypso). De IPV van Coronas is met 208,09 net iets hoger dan die van Carambole (201,03), maar bij Carambole zijn 35 nakomelingen verantwoordelijk voor die index. Coronas komt net over de grens van 20 met 22 nakomelingen en kan dus vandaag of morgen zomaar van de E-ranking vallen.

Lees deze week in de Paardenkrant meer over Carambole, die HorseTelex Results Stijger van de Maand is. Nog geen abonnee? Klik hier

Klik hier voor de volledige rankings (alleen voor abonnees)

Klik hier voor uitleg over de HorseTelex Results-ranking

Bron: HorseTelex Results