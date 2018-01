Nog voordat hij ook op maar één keuring verscheen, was deze zwarte zoon uit de eerste jaargang van de Hannoveraanse Finest al volop in het nieuws. Fontaine TN, zoals de door Petra en Norbert Fockenberg uit Dorsten gefokte hengst sinds kort heet, kwam in maart vorig jaar voor het eerst in het nieuws toen Eugène Reesink zich bij Horses.nl meldde.

Hij vertelde toen dat hij een tweejarige hengst voor de helft wilde kopen van Gerke en Henriëtte van den Bosch. Die trokken zich, ondanks mondelinge afspraken, opeens terug en boden het paard aan aan derden volgens Reesink.

Derde partij

Uit navraag bij Gerke van den Bosch blijkt dat er op dat moment nog een derde partij is: de Duitser Karl Moormann. Hij was tot begin 2017 volledig eigenaar van de hengst en verkocht volgens Van den Bosch 50 procent van de zwarte aan hem en zijn vrouw. De helft die Reesink wilde kopen, was volgens Van den Bosch van Moormann.

Beslag

Reesink laat het er niet bij zitten en dreigt met een kort geding tegen Van den Bosch. Daar komt het niet van. Wel laat hij conservatoir beslag leggen en de hengst wordt weggehaald bij Christa Larmoyeur, waar hij in training stond.

Sindsdien weten Gerke en Henriëtte van den Bosch niet meer waar de hengst is. Henriëtte van den Bosch plaatst op Facebook een oproep om de hengst te vinden. De oproep wordt enige tijd later verwijderd door Facebook en daarvoor komt deze post in de plaats.

Nijhof

En dan komt nu opeens Team Nijhof in het spel. In het Hengstverteilungsplan 2018 van Westfalen staat Nijhof vermeld als dekstation bij Fontaine TN. Jeannette Nijhof zegt geen idee te hebben dat dit dé Finest is, waarover al zoveel te doen was in Nederland.

‘Gekocht van hengstenstation in Gescher’

“Eind 2017 waren wij in Duitsland kijken naar onze 2,5 jarige hengst van Cornet Obolensky x Burggraaf, die in Gescher werd voorbereid op de Westfaalse hengstenkeuring. Het hengstenstation in Gescher had toen een zeer mooie 2,5 jarige hengst van Finest op stal staan. Wij hebben deze hengst van hem gekocht op voorwaarde dat hij voldeed aan de veterinaire eisen van KWPN. Dat deed hij en daarom staat de hengst ook op onze naam in het Verteilungsplan in Westfalen.”

‘Vrije’ dressuurhengst

“Via een nakeuring is hij goedgekeurd in Westfalen en vandaag zijn we er mee naar het Oldenburger Verband in Vechta geweest. Daar is hij nu ook erkend.”

“Wij zijn enorm blij met deze aanwinst voor ons dekstation en zien de toekomst van deze veelbelovende hengst met vertrouwen tegemoet. Al jarenlang wordt er gezocht naar verervers met ‘vrije’ bloedvoering voor de dressuurpaardenfokkerij. In dat opzicht is Fontaine een aanwinst, hij is vrij van al het veelvoorkomende Nederlandse bloed.”

Reactie Van den Bosch

De redactie van Paardenkrant-Horses.nl vroeg Gerke van den Bosch om een reactie op de nieuwe ontwikkelingen. Hij wenste niet benaderd te worden door Paardenkrant-Horses.nl.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl