VHO Trofee voor Desperado

De deelnemers werden muzikaal live begeleidt door Joost Peters. De winnende combinatie Desperado/Scholtens kwam als tweede in de baan en wist direct een goede indruk achter te laten. De hengst marcheerde met veel macht waarbij met name de draf positief opviel. De Vivaldi-zoon draaft met veel expressie waarbij het beeld mooi gedragen is. De zwarte toonde daarnaast veel aanleg voor de piaffe en de passage.

In de galop werd de hengst nog wat onrustig met zijn staart en leek hij wat meer spanning op te bouwen. Scholtens stuurde hem vervolgens vakkundig rond, zonder echt grote fouten te maken.

Hoge moeilijkheidsgraad

Bordeaux (v. United) toonde onder Isabel Freese zijn kunnen in een proef op Grand Prix-niveau. De hengst lijkt geen moeite te hebben met de oefeningen en legde de proef met een hoge moeilijkheidsgraad zonder echt grote fouten af. Zo werd er in de wisselseries moeiteloos overgeschakeld van een serie om de twee naar een serie om de pas. Daarnaast toonde Freese ook dat ontspanning en aanspanning dichtbij elkaar liggen door in de uitgestrekte stap moeiteloos aan te piafferen om vervolgens weer ontspannen verder te stappen. Met 84.5% eindigde het duo op de tweede plaats.

Ferdinand

De derde plek kwam in handen van de achtjarige Ferdinand (v. Vivaldi) met Mireille Kemenade. De hengst liet zijn aanleg voor het grote werk zien door al hele goede passages te tonen. Daarnaast beschikt hij in alle gangen over veel ruimte en souplesse. De combinatie kwam uit op een score van 83%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl