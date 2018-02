Vier Gelderse hengsten naar derde bezichtiging

Het was met name cat. nr. 655 (Dante Weltino x Parcival) die het meest wist te overtuigen. De zwarte hengst imponeerde op alle fronten en liep met veel afdruk en een sterk achterbeen gebruik met gemak naar de volgende ronde.

Ook de goed gemodelleerde cat. nr. 652 (Arlando x Elegant) die met veel buiging in de gewrichten en een goed ondertredend achterbeen door de baan marcheerde zien we later vandaag terug.

Vanmiddag om 15.10 uur komen de vier doorverwezen hengsten opnieuw in de baan voor de derde bezichtiging, waarna de kampioenskeuring plaatsvindt.

cat. nr. 655 Dante Weltino x Parcival:



Bron: Paardenkrant-Horses.nl