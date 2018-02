Vijf nieuwe rijpaardhengsten voor het DSP

Landgestüt Marbach kocht de Uriko-zoon afgelopen november op de veiling van de Holsteiner hengstenkeuring voor 96.000 euro en nu mag de hengst dus ook de DSP-merries gaan bedienen.

Holsteiner

Naast Uno werd ook de Holsteinerhengst Crockett goedgekeurd voor het DSP. Deze zoon van Connor was net als Uno ook al goedgekeurd bij het Holsteiner Verband.

Nieuwe hengsten

Kamasutra II of Picobello Z, Silvery Moon xx en een zoon van Charmeur, die nog geen naam heeft, waren de andere drie warmbloedpaarden, die een dekbrevet ontvingen van het DSP afgelopen weekend. Kamasutra II of Picobello Z is een vijfjarige Kannan-zoon, die nog niet eerder was goedgekeurd net als Silvery Moon xx (v. I was Framed). Deze zevenjarige Engelse volbloed, die vijf jaar succesvol op de renbaan heeft gelopen en vijf overwinningen en achttien klasseringen op zijn naam schreef, werd onder het zadel voorgesteld. De keurcommissie keurde de hengst goed als verrijking van het fokprogramma voor de eventers.

Derde goedgekeurde zoon

De naamloze hengst is een zoon van Charmeur uit de merrie Fatima (v. Sandro Hit), die ook nog niet bij een ander stamboek gekeurd is. Deze hengst is voor de merrie de derde goedgekeurde zoon. De andere goedgekeurde zonen van de Sandro Hit-merrie zijn het Lichte Tour-paard van Victoria Max-Theurer Lord Leopold (v. Lord Sinclair I) en Totilas-zoon Topas.

