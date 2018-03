De veelbesproken vierjarigen Secret (v. Sezuan), Jovian (v. Apache) en Janeiro Platinum (v. Sezuan) lopen vandaag en morgen de sporttest in Verden. Ook Bundeskampioen Finest Selection (v. Follow Me), de kampioen van de Westfaalse keuring 2015 D’Egalité (v. Don Juan de Hus), de broers Feinrich en For Romance II (beide uit Schockemöhles Gesina) komen in de baan vanmiddag. Volg alles op ClipMyHorse.tv.