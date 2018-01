Voormalig Friese dekhengst Tietse 428 overleden

In 2006 is Tietse goedgekeurd via een verkort onderzoek en is vervolgens zes jaar ingezet voor de fokkerij. Na zes jaar besloot het KFPS de deklicentie in te trekken. Een van de redenen voor het intrekken van de licentie waren de onvoldoendes die veel nakomelingen scoorden op de basisgangen. Ook de resultaten tijdens het verrichtingsonderzoek van Tietse waren niet toereikend.

Tineke Bartels

Reyert 337, de vader van Tietse 428, werd in de jaren ’90 uitgebracht door Tineke Bartels en werd de eerste Friese hengst die het Z2-dressuur had bereikt.

Ielke 328 en Wikke 404 ook overleden

In de afgelopen twee weken overleden ook de 24-jarige Ielke 328 (v. Nykle 309) en de 19-jarige Wikke 404 (v. Ritse 322). Ook Ielke is uitgebracht in de Grand Prix dressuur en werd op latere leeftijd goedgekeurd. Ielke bracht één goedgekeurde zoon voort. Wikke bracht ook één goedgekeurde zoon en dochter die kampioen werd op de Centrale Keuring in 2009.





Tietse 428 op de Friesian Stallion Show in 2011

