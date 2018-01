Deze week… Emotionele rollercoaster in Liverpool

“Het was een stom ongeluk, een dwaas accident dat iedere ruiter of amazone had kunnen overkomen”, vertelt Thijssen over de noodlottige struikelpartij van haar merrie Sara Galotière. “Het is iets dat je niemand toewenst. Ik hoop alleszins dat ik dit nooit meer hoef mee te maken. Ik ben er toch wel even niet goed van geweest. Wel moet ik alle mensen bedanken van wie ik lieve berichten of andere steunbetuigingen ontvangen heb. Dat heeft me zeker geholpen om het allemaal te verwerken en te kunnen plaatsen.” Verder lezen over de wedstrijd in Liverpool kan nu al online.

Na elf jaar nieuwe sponsor voor Maikel van der Vleuten

Met ingang van het nieuwe jaar wordt Maikel van der Vleuten gesponsord door Marta Ortega Perez. De Spaanse amazone is de dochter van Amancio Ortega, die onder meer het kledingmerk Massi Dutti en modeketen Zara oprichtte. Met de nieuwe sponsorovereenkomst is er na elf jaar in goede harmonie een einde gekomen aan de samenwerking met de VDL Groep van Wim van der Leegte.

KWPN Select Sale moet verantwoording nemen

De KWPN Select Sale stelt dat zij een etalage is met talentvolle hengsten die voldoen aan de normen voor exterieur, beweging, spermakwaliteit en gezondheid. Maar wat houdt dat precies in? De organisatie en het stamboek vrijwaren zich van alle verantwoordelijkheden. In de voorwaarden staat onder andere dat de KSS alleen faciliteert zonder partij te zijn of te worden bij de tot stand gekomen koopovereenkomsten en zonder aansprakelijk te zijn voor schade en nakoming van betaling. Daarentegen moet er wel flink betaald worden aan de organisatie door koper en verkoper. Is de KSS zo nog wel interessant Paardenkrant-Horses.nl stelde deze vraag aan Esben Møller, Nico Witte en Björn van Kessel.

Gelukkig beslist de natuur en geluk over de kwaliteit

In deze aflevering van De Kettingbrief staat het fokken van een Grand Prix-dressuurpaard centraal. Rob van Puijenbroek, de eigenaar van de Belgische Stoeterij De Begijnhoeve, richtte zich tot Henrik Brinkmann van Equiamo. Hij verkocht onder andere paradepaardjes als Half Moon Delphi (v. Dimaggio), Rosamunde (v. Rock Forever I) en de kampioensmerrie Feine Rosa. Samen met zijn vader runt hij Gestut Hülsdau in Marl. De Hannoveraanse kampioensmerrie van 2017 Daria (v. Don Nobless) werd bijvoorbeeld door hen gefokt. In de Kettingbrief beschrijft Brinkmann zijn visie en bevindingen over de internationale dressuurpaardenfokkerij en de desbetreffende stamboeken. De volgende keer krijgt de Duitse Grand Prix-ruiter Sönke Rothenberger de kans om zijn verhaal te doen.

