Deze week… Gevarieerd gezelschap tuigpaardhengsten naar Den Bosch

Van de zestien hengsten kreeg een vijftal de vermelding mee dat ze het niet louter op eigen benen hadden gehaald, maar mede omdat de samenstelling van hun pedigree voor vrij bloed kan zorgen om het verwantschap naar beneden te brengen. Zes hengsten ontvingen het sterpredicaat, waardoor ze via een presentatie in tuig – dichter bij het fokdoel – in maart nog een poging kunnen wagen. “We hebben betere hengstenmodellen en bewegingen gezien dan de afgelopen jaren”, lichtte voorzitter Johan Hamminga toe, die gaande het gesprek duidelijk maakte dat hij het over een handvol toppers had. Verder lezen over de eerste bezichtiging van de tuigpaardhengsten kan nu al online.

Dressuurprofessionals in gesprek over het Nederlandse imagoprobleem en het slechte afgelopen jaar

De Nederlandse dressuursport beleefde in 2017 een dramatisch jaar. Op het EK in Gothenburg presteerde het seniorenteam matig. Op het WK jonge dressuurpaarden bleek dat andere landen een hoog rijkunstig niveau haalden. Nederland kreeg op alle fronten klop. Ook heeft de Nederlandse dressuursport een stevig imagoprobleem. Zelfs een vijfsterrenjurylid uit Denemarken deed negatieve uitspraken over ons rijden. Dirk Willem Rosie ging in gesprek met drie vooraanstaanden in de Nederlandse dressuursport, Rien van der Schaft, Anky van Grunsven en Maarten van der Heijden, over het verschrikkelijke jaar 2017 en het imagoprobleem van onze sport.

Terug in de tijd: 1992

Met de serie ‘Uit de oude doos’ duikt De Paardenkrant in haar eigen archieven. Wat waren de opvallendste zaken in een jaar? Waar werd over gesproken? Wat hield de paardenwereld bezig? In deze aflevering: de Olympische Spelen van Barcelona, de bestuurscrisis bij het KWPN én uitleg over het systeem van Sjef Janssen.

Volle broers Rubin-Royal en Romanov beheersen ranking

In de dressuurrichting zijn de aantallen paarden op internationaal niveau veel kleiner in getal dan de springpaarden. Er zijn zelfs méér eventingpaarden op FEI-niveau actief dan dressuurpaarden. Dit betekent dat de HorseTelex Results dressuurrankings minder betrouwbaar zijn, maar niet minder indicatief.

