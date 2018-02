Deze week… Internationaal droomdebuut voor Meulendijks

Eind vorig jaar werd Avanti vastgelegd door het N.O.P. (Nederlands Olympiade Paard). Leverde dat extra druk op voor de amazone? “Ik merk wel dat mensen zich ermee bezig houden en daarom ben ik extra blij dat ons debuut zo verlopen is. En het kan alleen nog maar beter.” Verder lezen over de wedstrijd in Le Mans kan nu al online.

Eerste Fokkerijdag: hippisch geweld bewonderen bij VDL

VDL Stud had de eer om als gastlocatie op te treden voor de allereerste Paardenkrant-Fokkerijdag 2018. Of misschien is dat een verkeerde uitdrukking en moest De Paardenkrant (en de aanwezigen) vooral vereerd zijn dat de familie Van de Lageweg de deuren opende en alle aanwezigen een inkijkje gaf in de keuken van een gigantische hippische onderneming. Na afloop was iedereen het er roerend over eens dat dit zeker naar meer smaakte.

Groen licht voor elf jonge New Forest hengsten

Een mooie collectie jonge New Foresthengsten verscheen afgelopen zaterdag aan het eind van de dag in de baan voor de tweede bezichtiging. Van de 34 hengsten die ’s ochtends hun opwachting maakten voor de jury, werden er vijftien uitgenodigd voor de veterinair en de tweede bezichtiging. Het doek viel daarin voor nog eens vier hengsten, waarna de teller op elf nieuw, goedgekeurde hengsten uitkwam. De nieuwe collectie is zeker voorzien van kwaliteit, vermogen en maat. Het enige dat ontbreekt is nieuw bloed. Naast de aangewezen hengsten werden er negen sterwaardig bevonden.

‘De vraag naar goede tuigpaarden is groot’

Tuigpaardrijder Klaas Buist, eigenaar van Stal 83 uit Nuis, heeft de kersverse kampioen van de tuigpaardhengsten Kentucky (v. Eebert) al enige tijd onder zijn hoede. Dressuurpaardenfokster Emmy de Jeu is mede-eigenaar. Een groot succes tijdens de KWPN Stallion Show voor beide Kettingbriefschrijvers. De voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, Johan Hamminga, prees de kampioenshengst om zijn achterbeengebruik. Na afloop riep Emmy de Jeu volmondig uit dat zij de ‘nieuwe Verdades’ heeft. Moedigt Klaas Buist het eigenlijk aan om in de huidige dressuurpaardenfokkerij gebruik te maken van een scheut tuigpaardenbloed? Of denkt hij dat Verdades een toevalstreffer is? In de volgende aflevering is het woord aan Scot Tolman.

