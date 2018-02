Deze week… KWPN scoort met vier goede jaargangen

Cornet Obolensky, door zijn grootvader Heartbreaker en zijn KWPN-moederlijn ten dele een Hollands fokproduct, schonk zijn stamland een collectie imponerende zonen, waaronder de gevierde kampioen Kannan Jr. Een hengst die in het laboratorium middels icsi tot stand kwam, maar bol staat van de natuurlijke aanleg. Kannan Jr. voerde in de kampioenskeuring een prima klasje aan. Dat zag er in de dressuurrichting anders uit. De hengstenkeuringscommissie liet een aantal formidabele talenten níet terugkeren in de kampioenskeuring. Waardoor het hoogtepunt van de keuring op zaterdag niet de instructieve en promotionele waarde kreeg die potentieel wel degelijk aanwezig was. Verder lezen over de KWPN Hengstenkeuring kan nu al online.

Dubbeldam snelt op en neer tussen topevenementen in Wellington

Met springwedstrijden op maar liefst vijf verschillende locaties binnen een straal van zo’n drie kilometer renden vele ruiters, grooms en trainers zich vorige week in Wellington het vuur uit de sloffen om overal op tijd te zijn. Onder hen Jeroen Dubbeldam die de gebroeders Porter op drie van de vijf locaties begeleidde en Alonso Valdez Prado en Daniel Coyle ook nog op de vierde. Maar er was loon naar werken, want Lucas Porter werd vierde in de viersterren Grote Prijs op het WEF-grasveld en Daniel Coyle won de Wereldbekerwedstrijd op de prachtige Deeridge Farms.

Geen noodsprongen richting bloedverversing

De algemene indruk van de kwaliteit van de zeventien aangewezen tuigpaardhengsten op de voorselectie in Ermelo werd nogal wat vertroebeld door de vijf hengsten die zelf kwaliteit misten, maar in het kader van de bloedverversing nog een kans kregen om zich in Den Bosch te presteren. De hengstenkeuringscommissie gaf daarmee uitvoering aan een besluit uit de Fokkerijraad, maar moest zodoende geforceerd handelen. In Den Bosch kon orde op zaken worden gesteld.

Nilshagen: ‘Nooit gedacht dat het werkelijk zou gebeuren’

De Spaanse Grand Prix-ruiter Borja Carrascosa Martinez zorgde ervoor dat de Zweedse Grand Prix-amazone Therese Nilshagen, de hoofdruiter van Dressurleistungszentrum Lodenbergen in het Duitse Löningen, deze week in De Kettingbrief haar verhaal doet. Therese Nilshagen blikt terug op het moment dat zij voor het eerst paardreed en gepassioneerd raakte van dressuur. Hierop aansluitend brengt zij haar ervaringen met verschillende Duitse toptrainers ter sprake. Therese vertelt ook hoe zij als rising star samen met de bij Oldenburg goedgekeurde dressuurhengst Dante Weltino (v. Danone I) naar de internationale top is opgeklommen. Dressuurpaardenfokster Emmy de Jeu wordt tot slot aangewezen als volgende kandidaat.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »