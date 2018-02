Deze week… Leopold van Asten treft voorbereidingen in Kronenberg

De Brabanthallen in Den Bosch waren vorig jaar het decor van een gedroomde overwinning in de Rolex Grand Prix door Leopold van Asten en VDL Groep Zidane. De veertienjarige Heartbreakertelg kwam dit weekend ook aan de start in Kronenberg. Het paar reed een nul score in het 1,35 m op vrijdag en liet op zaterdag een foutloze ronde zien in het basisparcours van de 1,40 m Medium Tour-finale. Van Asten besloot in die barrage verstek te laten gaan. “Het doel was om Zidane hier goed in vorm te houden. Zijn eerste ronde was goed, dat is voor nu genoeg”, is de toelichting. Verder lezen over de wedstrijd in Kronenberg kan nu al online.

Na acht jaar uitspraak in Insterburg-zaak

In 2010 koopt de Zweedse Henriette Ramel een dressuurpaard voor haar dochter Antonia: Insterburg TSF (v. Hohenstein). Antonia heeft de ambitie om in het Zweedse nationale dressuurteam te komen en met deze Grand Prix-hengst lijkt dat doel dichterbij te komen. Henriette Ramel betaalt 1,6 miljoen euro voor het paard. Nu, acht jaar later, is de rechtszaak waarin moeder en dochter Ramel verwikkeld raakten eindelijk ten einde. Verkoper, trainer en commissionair moeten gezamenlijk twee miljoen – aankoopprijs en overige kosten – terugbetalen aan de familie Ramel.

Heartbreaker blijft de blikvanger van Team Nijhof

Helemaal uitverkocht was ‘ie, de tweede Paardenkrant Fokkerijdag bij Team Nijhof in het Gelderse Geesteren. Het programma, uitgekiend door Team Nijhof en de Paardenkrant, kon dan ook op het nodige enthousiasme van de vijftig deelnemers rekenen. Niet alleen kon er een blik geworpen worden achter de schermen van de Hippisch Ondernemer van het Jaar 2015, maar Jeannette Benedict-Nijhof en Henk Nijhof jr. antwoordden ook honderduit op alle gestelde vragen. Niemand die zodoende ongeïnformeerd naar huis ging.

Fokkerijraad Gelders Paard op zoek naar prototype

De Fokkerijraad van het Gelders Paard wil een nieuw toekomstplan voor deze fokrichting. “Dit kan natuurlijk niet als er geen duidelijk prototype Gelders Paard is vastgelegd”, aldus de raad. Daarom werden liefhebbers vorige week vrijdag uitgenodigd op het KWPN Centrum om daar – aan de hand van foto’s van merries – te stemmen voor het Gelders Paard van 2030.

