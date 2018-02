Deze week… Liefhebberij Welshsectie C groeit

De prachtige zwarte C-hengst Fronarth Defoe, van Stoeterij Turfhorst, bleef van het begin tot het eind imponeren met zijn machtige voorkomen, front en krachtige en ruime bewegingen. Er bestond geen twijfel over dat hij de beste van de sectie was en hij werd terecht kampioen. In het dagkampioenschap stonden zes prachtige hengsten, maar ook dit keer bleef Defoe overtuigen. Het publiek juichte hem nog eens extra toe en ook de juryleden waren verrukt. Fronarth Defoe werd terecht uitgeroepen tot algemeen dagkampioen. De bewezen NWR-hengst Jonkers Jayden (v. Valerio) mocht ernaast opstellen als reserve dagkampioen. Verder lezen over de Welsh Hengstenkeuring kan nu al online.

Paardenhouders bepalen mede samenstelling Pavo Vital

“Maak een product enkel bestaande uit grondstoffen die een paard in de natuur ook kan opnemen.” Dat was de boodschap die Pavo meekreeg van de veertig paardenhouders die meededen aan het marktonderzoek voor de ontwikkeling van Pavo Vital. Rob Krabbenborg, productmanager bij Pavo, vertelt over de bijzondere totstandkoming van Pavo Vital. Dit product werd donderdagavond verkozen tot winnaar van de Horses Product van het Jaar-verkiezing in het Van der Valk Hotel Apeldoorn-De Cantharel.

Rom Vermunt: ‘Ik voeg graag ander bloed toe’

Rom Vermunt kwam vorige week met twee als veulen aangekochte hengsten naar Den Bosch en kreeg beide aangewezen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek. Zijn recept voor het kopen van een dressuurveulen? “Ik kan wel heel erg stoer doen en zeggen dat ik van alles in een veulen wil zien, maar het moet me vooral aanspreken. Dat een veulen al bergop kan bewegen is wel heel erg belangrijk, maar verder moet je ook wel een beetje geluk hebben”, vertelt Vermunt.

Stijger van de maand: Carambole

Willem Greves topper Carambole (Cassini I x Concerto II) knalde de HorseTelex Rankings binnen

met de eerste plaats op de E-ranking in januari. Uit de eerste jaargangen van de veertienjarige hengst sprongen het afgelopen jaar 35 nakomelingen internationaal en zijn eerste kinderen zijn op weg naar het hoogste niveau.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »