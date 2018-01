Deze week in… Vermogen domineert als vanouds BWP Hengstenkeuring

Een recordaantal van 124 hengsten had zich aangemeld voor de opgave in het Azelhof. Aan het eind van de rit blijven er nog 53 over die zich mogen gaan bewijzen onder het zadel. Dat lijkt een flink aantal en dat is het ook. Maar het misstaat niet bij de kwaliteit die de jury, bestaande uit Stefaan De Smet, Inge Meurrens, Herman Van Den Broeck, Herman Bode en Tom Heylen, onder ogen kreeg. Die jury toonde zich achteraf dan ook zeer opgetogen met de collectie. “Ik denk dat we hier een zeer gevarieerde en complete collectie hengsten hebben gezien. Ik kijk echt al uit naar de derde fase”, verwoordde juryvoorzitter De Smet. Verder lezen over de BWP Hengstenkeuring kan nu al online.

Gina Zoer heeft zich vastgebeten in KNHS-problematiek

Kort nadat algemeen directeur Rens Plandsoen op non-actief is gesteld, richtte Gina Zoer op Facebook de Ledengroep KNHS op. De groep heeft inmiddels zo’n 6.500 leden en tientallen berichten en reacties. Aan Paardenkrant-Horses.nl vertelt Gina, in het dagelijks leven advocaat, wat haar beweegredenen en plannen zijn. “Het is niet de bedoeling om te blijven zeiken. De kern van het probleem is duidelijk, dus we werken nu aan een plan van aanpak.”

Selectietraject WK jonge dressuurpaarden

Bert Rutten, Rien van der Schaft en Monique Peutz bepalen dit jaar welke paarden Nederland vertegenwoordigen op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Niet voor iedereen een voor de hand liggende keuze. Paardenkrant-Horses.nl sprak met de KNHS en de nieuwe selecteurs.

‘Cuba heeft alle kwaliteiten die een hunter nodig heeft’

Het kersverse Paard van het Jaar, Cuba, is gedurende het hele Winter Equestrian Festival in Wellington. Cuba wordt er uitgebracht door Victoria Colvin in de hunterrubrieken voor professionals en door eigenaar John Ingram in de rubrieken voor amateurs. De bekende huntertrainer Tom Wright kwam Cuba anderhalf jaar geleden op het spoor en regelde dat zijn klanten John en Stephanie Ingram hem uiteindelijk kochten. Met vele successen tot gevolg.

